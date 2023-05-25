Федоров повідомив про «вибухи і дим» біля аеродрому Мелітополя

Міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про «вибухи і дим» біля аеродрому міста.

«Окупанти Мелітополя рясно палять в районі захопленого аеродрому. Чутно глухі вибухи, видно сильний дим. З’ясовуємо, що сталось», – написав він у телеграмі.

Редакція з огляду на окупацію частини півдня України наразі не може перевірити ці дані незалежно.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.