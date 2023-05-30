ІМІ: в окупованому Мелітополі затримали місцеву журналістку Ірину Левченко та її чоловіка

У Мелітополі Запорізької області російські окупанти затримали місцеву журналістку Ірину Левченко та її чоловіка Олександра. Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на власні джерела у місті.



За даними ІМІ, їх затримали на вулиці, де вони зараз перебувають – невідомо.



Як розповіла Центру журналістських розслідувань, сестра Ірини Олена Руденко, востаннє з Левченками був зв’язок 5 травня.

«У перший день нібито Левченків тримали в приміщенні на вулиці Чернишевського, де зараз розташована одна з окупаційних правоохоронних структур. Але потім Ірину забрали невідомо куди, а Олександр лишився. Нібито його звинувачують в «тероризмі», – пише Центр журналістських розслідувань.

З огляду на окупацію регіону редакція не може перевірити ці дані незалежно. Проте раніше неодноразово повідомлялося про затримання журналістів чи громадських активістів в українських регіонах, які тимчасово окуповані російськими військами.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни.