Детонація тривала близько шести годин – Федоров про вибухи у селищі Рикове

Міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров заявляє, що у селищі Рикове детонація після вибуху тривала близько шести годин.

«У селищі Рикове Генічеського району детонація була щонайменше шість годин. А вони вважали, що це селище – глибокий тил і туди не може дістати щось, що призвело до «бавовни». Саме тому вони намагаються більше укріплювати свої рубежі», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

Федоров також припустив, що військові шпиталі окупантів на півдні України є переповненими.

«Вчора, наприклад, о 21:00 місцеві жителі Мелітополя побачили, що заїхали декілька карет швидкої допомоги і за ними заїхали декілька автобусів. Один з цих автобусів поїхав одразу до моргу, інший до військового шпиталю, який ворог розташував в захопленому дитячому санаторії. Автобус заїхав з напрямку Запоріжжя і прямував до нашого медмістечка. Це означає, що ворог продовжує мати втрати. Також це означає, що шпиталі ворога заповнені вщент, тому що від запорізької ліні фронту до Мелітополя є щонайменше декілька шпиталів», – додав він.

Раніше повідомлялося, що у селищі Рикове (стара назва – Партизани) вибухнув великий склад боєкомплекту окупаційних сил. Селище розташоване за приблизно 80 кілометрів від Мелітополя.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені дані.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.