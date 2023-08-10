Російські медіа повідомляють про пожежу під Москвою

У російському Підмосков’ї почалася пожежа, повідомляють місцеві медіа вночі проти 1 серпня.

Російська служба Радіо Свобода передає, що очевидці повідомляли про звуки вибухів.

Зокрема, як заявляють державні інформаційні агентства «Риа Новости» та ТАСС з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій, горить склад на площі 2 тисячі квадратних метрів, про постраждалих невідомо.

Телеграм-канал Baza заявляє, що сталася на складі пивної продукції. Інший канал Mash пише, що, за попередньою інформацією, горить будівництво в районі житлового комплексу «Одінбург».

Напередодні, 9 серпня, у Сергієвому Посаді поблизу столиці Росії Москви на території Загорського оптико-механічного заводу стався вибух, там запровадили режим надзвичайного стану. Місцева влада заявляла про одну загиблу і 56 постраждалих.