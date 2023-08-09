Вибух у Сергієвому Посаді під Москвою: влада повідомила про одну загиблу, в місті оголосили режим НС

У Сергієвому Посаді поблизу столиці Росії Москви, де 9 серпня на території Загорського оптико-механічного заводу стався вибух, запровадили режим надзвичайного стану. Про це з посиланням на адміністрацію округу повідомило російське державне агентство новин ТАСС.

За даними губернатора Московської області Андрія Воробйова, внаслідок вибуху постраждали 56 людей. У Сергієво-Посадській центральній районній лікарні померла одна з шести постраждалих, яких опіками і черепно-мозковою травмою доправили до реанімації, пише ТАСС із посиланням на адміністрацію медустанови.

Ще 22 особи доставлені у відділення травматології, в решти – осколкові ушкодження середньої тяжкості. Оголошена евакуація з усіх будівель і цехів, у тому числі орендованих.

Що стало причиною вибуху, поки що точно не відомо. Як пише ТАСС із посиланням на джерела, вибух стався «в районі котельні», де нібито вибухнув ангар із піротехнікою. Інше російське державне ЗМІ «РИА Новости» пише, що вибух стався «через порушення технологічного процесу».

Прокуратура Московської області також заявила, що вибух стався на складі піротехніки. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення вимог промислової безпеки. Чи розглядається можливість диверсії – не повідомляють, слідство відкидає версію з ударом безпілотника.

Постраждали також спорткомплекс, дві школи, Сергієво-Посадський коледж, а також близько 20 багатоквартирних будинків.

Телеграм-канал «112» зазначає, що вибух був такої сили, що у багатьох найближчих будинках вибило шибки. Рятувальники розбирають завали.

Загорський оптико-механічний завод виробляє, зокрема, продукцію військового призначення, зокрема нічні приціли для танків. У червні минулого року на території заводу сталася велика пожежа. Що було її причиною – не повідомляли.

Є суперечлива інформація про те, кому міг належати склад, де, як стверджується, стався вибух. На території заводу розташований склад компанії «Піро-Рос», яка в тому числі виготовляє піротехніку. Як стверджується на сайті компанії, вона «була заснована 1994 року чотирма оборонними підприємствами». У квітні організацію було визнано банкрутом.

Як пише «База», директор компанії «Піро-Рос» Сергій Чанкаєв, проте, заперечує, що вибух стався на її складі. За його даними, вибух стався на сусідньому складі, де зберігалися труби. Про те, щоб там зберігалася піротехніка, нічого не відомо. Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що вибухнув «металевий ангар на території заводу, де розташовувався склад, орендувала приватна компанія». Назви компанії він не навів.

Згодом Воробйов заявив, що на самому Загорському оптико-механічному заводі виробляють піротехніку, а він «давно не має відношення до оптики та механіки». При цьому у відкритих джерелах стверджується, що завод, який входить до холдингу «Швабе» корпорації «Ростех», «розробляє і виробляє оптичні та оптико-електронні прилади для силових структур, промисловості та охорони здоров’я». Серед його продукції називалися, зокрема, приціли та прилади нічного бачення для танків.

У соцмережах з’явилися фото і відео гільз від снарядів на місці вибуху.

Видання «Агентство» з посиланням на сайт держзакупівель РФ пише, що оптико-механічний завод у Московській області, де стався вибух, брав участь у розробці «стелс»-бомбардувальника нового покоління.

Йдеться про стратегічний бомбардувальник-ракетоносець «Посланник». Його розробка ведеться з 2009 року, повідомляють журналісти. Стверджується, що в конструкції літака застосовуються технології та матеріали, які мають знизити його помітність (технологія «стелс»).

Як пишуть журналісти з посиланням на Міноборони РФ, «Посланник» має стати на озброєння у 2027 році і замінити всю лінійку військових літаків дальньої авіації – Ту-22, Ту-95 та Ту-160, які Росія активно застосовує для ударів по Україні.