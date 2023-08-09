Вибух у Підмосков'ї: що насправді виробляв завод «Ростеха»?

Вдень 9 серпня прогримів потужний вибух на військовому заводі у місті Сергієв Посад Московської області. Вибухова хвиля була такої сили, що повилітали вікна в будинках за сотні метрів. Влада міста оголосила «тотальну евакуацію» з усіх цехів та заводів величезного підприємства, на місце прибули рятувальники, силовики та голова регіону.
Губернатор Московської області Андрій Воробйов одразу заявив, що вибух стався на складі піротехніки, виробництвом якої завод останнім часом нібито й займався. Причиною вибуху він назвав «порушення технологічних процесів», а у МНС РФ виключили атаку безпілотників. До обіду російська влада повідомила про 52 постраждалих, розбір завалів триває.
Загорський оптико-механічний завод належить до холдингу «Швабе» російської держкорпорації «Ростех» і, судячи з відкритих даних, розробляє та виробляє оптичні та оптико-електронні прилади для силових структур, промисловості та охорони здоров'я – тобто оптичні авіаційні приціли, теплопеленгатори, головки самонаведення станції лазерного виявлення, спостережні прилади, а також прилади нічного бачення, біноклі тощо.
І хоча влада заперечує, що завод працює за призначенням, Російська служба ВВС знайшла інформацію, що в 2018 році завод представив російському Міноборони «нову систему виявлення лазерного випромінювання» для російських кораблів.
Головні питання випуску:
Що сталося на військовому заводі в Підмосков'ї і чи зможе він випускати свою продукцію?
Чи є чим у Росії замінити приціли та головки самонаведення, які могли вироблятися у Сергієвому Посаді?
І як на потужну атаку відреагують росіяни?