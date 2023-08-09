Вибух у Підмосков'ї: що насправді виробляв завод «Ростеха»?

Вдень 9 серпня прогримів потужний вибух на військовому заводі у місті Сергієв Посад Московської області. Вибухова хвиля була такої сили, що повилітали вікна в будинках за сотні метрів. Влада міста оголосила «тотальну евакуацію» з усіх цехів та заводів величезного підприємства, на місце прибули рятувальники, силовики та голова регіону.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Губернатор Московської області Андрій Воробйов одразу заявив, що вибух стався на складі піротехніки, виробництвом якої завод останнім часом нібито й займався. Причиною вибуху він назвав «порушення технологічних процесів», а у МНС РФ виключили атаку безпілотників. До обіду російська влада повідомила про 52 постраждалих, розбір завалів триває.

Загорський оптико-механічний завод належить до холдингу «Швабе» російської держкорпорації «Ростех» і, судячи з відкритих даних, розробляє та виробляє оптичні та оптико-електронні прилади для силових структур, промисловості та охорони здоров'я – тобто оптичні авіаційні приціли, теплопеленгатори, головки самонаведення станції лазерного виявлення, спостережні прилади, а також прилади нічного бачення, біноклі тощо.

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

І хоча влада заперечує, що завод працює за призначенням, Російська служба ВВС знайшла інформацію, що в 2018 році завод представив російському Міноборони «нову систему виявлення лазерного випромінювання» для російських кораблів.

Головні питання випуску:

Що сталося на військовому заводі в Підмосков'ї і чи зможе він випускати свою продукцію?

Чи є чим у Росії замінити приціли та головки самонаведення, які могли вироблятися у Сергієвому Посаді?

І як на потужну атаку відреагують росіяни?