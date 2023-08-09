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«Верстка»: у Росії в 2022 році сталася рекордна за десять років кількість вибухів

Вибух на території Загорського оптико-механічного заводу у Сергієвому Посаді під Москвою, Росія, 9 серпня 2023 року

У Росії в 2022 році сталася найбільша за десять років кількість вибухів – 83, з’ясувало видання «Верстка», посилаючись на дані щорічного звіту Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ. Внаслідок цих вибухів загинули 55 людей, ще 10 647 – постраждали.

Минулого року, за даними МНС Росії, вибухали житлові будинки, склади та шахти. До статистики також потрапив вибух на Керченському мості, який сполучає Росію з окупованим нею Кримом.

Найпоширеніша причина вибухів у 2022 році – вибухонебезпечні предмети (ракети, гранати, бомби та міни). З цієї причини сталося 55 вибухів із 83. Зростання кількості вибухів у 2022 році, як зазначає видання, прямо пов’язане з бойовими діями.

При цьому в період з 2013 по 2022 роки МНС щороку фіксувало не більше 20 вибухів у Росії, а кількість постраждалих обчислювалась сотнями, а не тисячами.

При цьому провідний експерт науково-виробничої компанії «Фонд пожежної безпеки» Костянтин Кузнєцов, коментуючи для «Верстки» доповідь МНС Росії, зазначив, що відомство не включає статистику вибухів, які становлять держтаємницю.

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