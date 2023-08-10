Росія: в Сергієвому Посаді після вибуху не можуть знайти 12 людей

Доля 12 людей невідома після вибуху на заводі в Сергієвому Посаді, повідомляє російська державна агенція «РИА Новости» з посиланням на МНС.

У міністерстві охорони здоровʼя Московської області розповіли, що на лікуванні в Сергієво-Посадській лікарні після вибуху залишаються 14 людей, троє з них перебувають у реанімації у тяжкому стані. Усього за останню добу медичну доомогу надали 71 постраждалому, додали у відомстві.

9 серпня в Сергієвому Посаді на території Загорського оптико-механічного заводу стався вибух. Його причиною, за офіційною версією, став «людський чинник». Унаслідок вибуху загинула одна людина, 60 зазнали поранень.