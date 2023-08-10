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Політика

Домодєдово та Сергіїв Посад: звідки вибухи?

  • Російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя, повідомила місцева влада, загинули три людини.

Розповідаємо деталі у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Вибухи прогриміли у російському Домодєдово. Це місто за 40 кілометрів на південь від центру Москви. Що сталося і чому там виникла велика пожежа?
  • Російська армія створила ударний кулак для прориву на Куп’янському напрямку, каже командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Наскільки серйозною є загроза для українських сил?
  • Декомунізація «Батьківщини-матері» поділила українське суспільство на кілька груп: є ті, хто цей процес підтримує, а є ті, хто його не сприймає, бо кажуть, у які кольори монумент не розмальовуй, він все одно буде червоним та з серпом і молотом. Усі ці та інші думки почуємо в трансляції.
Український Тризуб замінив радянський герб на монументі «Батьківщина-мати» (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Український Тризуб замінив радянський герб на монументі «Батьківщина-мати» (фоторепортаж)

Зранку 6 серпня на монументі «Батьківщина-мати» у Києві замість демонтованого радянського герба встановили український Тризуб.

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