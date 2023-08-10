Домодєдово та Сергіїв Посад: звідки вибухи?

- Російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя, повідомила місцева влада, загинули три людини.
Розповідаємо деталі у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Вибухи прогриміли у російському Домодєдово. Це місто за 40 кілометрів на південь від центру Москви. Що сталося і чому там виникла велика пожежа?
- Російська армія створила ударний кулак для прориву на Куп’янському напрямку, каже командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Наскільки серйозною є загроза для українських сил?
- Декомунізація «Батьківщини-матері» поділила українське суспільство на кілька груп: є ті, хто цей процес підтримує, а є ті, хто його не сприймає, бо кажуть, у які кольори монумент не розмальовуй, він все одно буде червоним та з серпом і молотом. Усі ці та інші думки почуємо в трансляції.
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