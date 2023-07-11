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У Бердянську протягом дня двічі лунали вибухи, окупанти кажуть про роботу ППО

За даними МВА, вибухи пролунали біля заводу «Південгідромаш»

В окупованому Бердянську Запорізької області протягом дня двічі лунали вибухи. Про це повідомили Бердянська міська військова адміністрація, місцеві телеграм-канали.

У міській військовій адміністрації твердять, що перший вибух було чутно близько 14:00.

«О 16:30 бердянці знову чули вибухи - цього разу їх було близько шести...Бавовна завітала до району заводу «Південгідромаш». Чекаємо на офіційне підтвердження від Генштабу. Проте також є інформація, що через роботу ППО окупантів спалахнула пожежа в полі недалеко від мікрорайону 8 Березня», – повідомляє у фейсбуці адміністрація.

Окупаційна влада заявила, що система ППО запобігла спробі української атаки і збила ракети Storm Shadow.

Місто Бердянськ та Бердянський район російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.

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