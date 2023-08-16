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Міноборони Росії заявило про знищення безпілотника над Кримом

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів

Міністерство оборони Росії заявило про знищення безпілотника над територією окупованого Криму. Відповідне повідомлення з’явилося у телеграм-каналі російського відомства.

Стверджується, що безпілотник був «літакового» типу, а збили його нібито близько 11-ої години ранку. У запуску безпілотника в Міноборони Росії звинуватили українську владу.

Українська сторона звинувачення РФ не коментувала. Редакція не може оперативно перевірити наведені російською стороною дані.

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості, що з’єднує окупований Крим із Росією, стався вибух. Ще один вибух пролунав на Керченському мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.

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