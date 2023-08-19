Виставка дронів, яка проходила у Чернігові, була «погоджена з місцевою владою» – організатори

Виставка дронів, яка відбувалась у Чернігові 19 серпня під час влучання російської ракети «Іскандер», була «погоджена з місцевою владою», зазначила в фейсбуці Марія Берлінська, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки і проєкту «Невідимий батальон», яка була організатором виставки.

Вона наголосила, що допис зроблено «для уникнення маніпуляцій, якими вже хайпують деякі блогери», котрі написали, що ракетний обстріл пов’язаний саме з проведенням заходу, що анонсувався напередодні.

Берлінська визнає, що анонс заходу був у відкритому доступі. Але за її словами, «захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою (ВЦА), місце було надано місцевою владою».

До того ж, за її даними, «конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам. Зараз працюємо з СБУ, надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування».

За словами Берлінської, «як тільки оголосили повітряну тривогу, захід зупинили, і учасникам було кілька разів оголошено про необхідність піти в укриття». На жаль, частина людей «все одно пішли на вулицю», каже вона.

«Всі, хто пішли в укриття, цілі. Я особисто зайшла в укриття за хвилину до удару», – пише Берлінська.

Вона також зазначає, що «до цього за погодженням з місцевою владою заходи проводились в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові».

У суботу, 19 серпня, армія РФ вдарила по центру Чернігова.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ», зазначив президент Володимир Зеленський.

Станом на 13 годину 19 серпня відомо про 7 загиблих внаслідок ракетного удару армії РФ у Чернігові.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.