У Міноборони РФ заявили про атаку на військовий аеродром у Новгородській області

В Міноборони РФ кажуть про атаку безпілотника на військовий аеродром «Сольці» у Новгородській області, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Як пишуть у відомстві, «безпілотник коптерного типу намагався атакувати військовий аеродром». Дрон нібито «збили зі стрілецької зброї».

У Міноборони РФ кажуть, що внаслідок атаки спалахнула пожежа на стоянці літаків, яку начебто оперативно ліквідували.

«Пошкодження отримав один літак. Постраждалих внаслідок терористичного акту немає», – пишуть в Міноборони РФ.

Раніше, у грудні 2022 року, Україна атакувала російські авіабази стратегічної авіації в місті Енгельсі та Рязанській області. Останнім часом дрони також атакують російські території, зокрема Москву.

Починаючи з серпня 2022 року, в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості, що з’єднує окупований Крим із Росією, стався вибух. Ще один вибух пролунав на Керченському мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.