Кількість жертв удару по Чернігову зросла до семи людей – МВС

У Чернігові кількість загиблих внаслідок ракетного удару армії РФ зросла до семи людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, «у Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Невпізнана жінка».

Клименко також каже, що за медичною допомогою звернулися 90 поранених, з них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.

Як зауважив Клименко, 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва, наразі дитина перебуває у тяжкому стані.

«На даху одного з будинків розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. На місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії», – додав міністр.

У суботу, 19 серпня, армія РФ вдарила по центру Чернігова.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ», зазначив президент Володимир Зеленський.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.