Зеленський повідомив про «чесні і плідні» переговори з президентом Сербії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав «відкриту, чесну і плідну зустріч» зі своїм сербським колегою Александром Вучичем.

«Відкрита, чесна, продуктивна розмова з президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток відносин, який є нашим спільним інтересом», – написав Зеленський у твіттері.

У пресслужбі українського президента уточнили, що зустріч пройшла на полях саміту Україна – Балкани, який відбувся в Афінах (Греція).

«Сторони відзначили, що взаємна підтримка територіальної цілісності й суверенітету є важливою частиною партнерства України та Сербії. Володимир Зеленський поінформував колегу про ситуацію на полі бою та дії української армії. Лідери обговорили найважливіші питання регіональної безпеки, двосторонніх відносин і перспектив їхнього розвитку… Президент України запропонував сербській стороні підтримати Українську формулу миру та взяти участь у третьому саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року», – йдеться в повідомленні.

Сербський президент наразі зустріч не коментував. Як повідомила Балканська служба Радіо Свобода, напередодні Вучич повідомив у своєму інстаграмі, що потиснув руку українському лідерові в Афінах, і анонсував зустріч, яка, за його словами, була анонсована українською стороною.

Вучич також заявив, що його країна і далі не планує приєднуватися до санкцій, запроваджених проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну, хоча і «поважає територіальну цілісність України».

Сербія не визнала російську анексію Криму й псевдореферендуми в окупованих областях України. Водночас президент Сербії Александр Вучич не став запроваджувати санкції проти Москви через масштабну російську агресію проти України, чого вимагав Європейський союз.

Більшість громадян Сербії, згідно з результатами парламентських виборів й останніми опитуваннями, підтримують проросійську політику голови держави.