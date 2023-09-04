Ердоган: Анкара підготує нові пропозиції щодо відновлення зернової угоди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після переговорів у Сочі з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Анкара підготує нові пропозиції з ООН щодо відновлення угоди щодо експорту зерна з України.



«Я поділився з Путіним, що ми готові провести консультації. Ми підготуємо новий пакет пропозицій у консультації з ООН. Вважаю, що ми зможемо досягти результату. Я вірю, що рішення буде досягнуто найближчим часом», – заявив він під час пресконференції за підсумками переговорів з російською стороною.

Проте про відновлення зернової угоди, як очікувалося, наразі не йдеться.

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Переговори в Сочі між президентом Туреччини Таїпом Ердоганом і президентом Росії Володимиром Путіним завершилися через три години, повідомило російське державне інформаційне агентство ТАСС. Речник Путіна назвав «конструктивною» першу частину переговорів, яка відбулася в розширеному форматі. Потім лідери РФ та Туреччини продовжили зустріч тет-а-тет.

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Туреччина намагається відновити підписану угоду, яка дозволяла безпечний прохід зерна з трьох українських чорноморських портів.

Зернова угода, або Чорноморська зернова ініціатива, за якою продовольство вивозилося із заблокованих Росією чорноморських портів, була укладена в липні 2022 року. Документи підписали з одного боку представники України, Туреччини та ООН, з іншого – Росії, Туреччини та ООН. В угоді обумовлювалися умови безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції Чорним морем із російських та українських портів під гарантії ООН та Туреччини.

17 липня Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив та продовольства не виконано.

Після цього російські війська почали майже щоденні обстріли Одеської області, знищуючи портову інфраструктуру. При цьому причинами обстрілу Кремль назвав атаку на Кримський міст у ніч проти 17 липня.

У середині серпня німецька газета Bild повідомила, що Росія спільно з Туреччиною та Катаром готують нову угоду на зміну Чорноморській зерновій ініціативі. За даними журналістів, країни-учасниці розробляють нову схему експорту російського зерна до бідних країн, згідно з якою Туреччина виступатиме як організатор, а Катар – як спонсор поставок.