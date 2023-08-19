Росія, Туреччина і Катар готують зернову угоду без України – Bild

Росія спільно з Туреччиною та Катаром готує нову угоду на зміну Чорноморській зерновій ініціативі, дія якої закінчилася місяць тому. Про це 19 серпня пише німецьке видання Bild.

Журналісти вивчили службове листування між МЗС та посольствами Росії й Туреччини з 21 липня до 8 серпня. У повідомленнях ідеться, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із зернової угоди, тому Росія, Туреччина та Катар стали розробляти нову тристоронню угоду, яка мала б замінити стару.

Згідно з новим імовірним документом, російське зерно планується постачати в бідні країни, зокрема в Африку. Туреччина виступатиме в цьому як організатор, а Катар як спонсор постачань.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан просить Москву повернутися до попередньої зернової угоди, пише Bild.

Зернова угода, за якою продовольство вивозилося із заблокованих Росією українських чорноморських портів, була укладена в липні 2022 року за сприяння Туреччини та ООН. Угода продовжувалася кілька разів.

17 липня 2023 року Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив та продовольства не виконано.

З 18 липня російські війська стали щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру. При цьому причинами обстрілу Кремль назвав атаку на Кримський міст у ніч проти 17 липня.

Зернова ініціатива забезпечила постачання понад 33 мільйонів тонн аграрної продукції на світовий ринок із портів Одеси. США, Євросоюз та ООН закликали Росію відновити участь у зерновій угоді.