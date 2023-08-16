Посол США назвала удари РФ по портовій інфраструктурі України «нахабними та незаконними»

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала чергові російські удари по портовій інфраструктурі України «нахабними та незаконними».

«Під час чергового обурливого нападу цієї ночі Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства – ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі, хто залежить від українського сільськогосподарського експорту», – написала вона у твіттері.

Російські війська у ніч на 16 серпня двічі атакували Одещину ударними безпілотниками, а основна ціль, за словами голови Одеської ОВА, – портова й зернова інфраструктура на півдні області.

За даними Офісу президента, російські війська атакували безпілотниками територію державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт» на Одещині.

Читайте також: Голова МЗС Румунії засудила удари Росії по зерносховищах у портах України

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 13 російських безпілотників Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей у ніч на 16 серпня.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.