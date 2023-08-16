Голова МЗС Румунії засудила удари Росії по зерносховищах у портах України

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску засудила продовження Росією ударів по Україні, зокрема по зерносховищах в українських портах «Рені» й «Ізмаїл».

«Я рішуче засуджую продовження ударів Росії по невинних людях, цивільній інфраструктурі, включно із зерносховищами в українських портах «Рені» й «Ізмаїл». Цими кричущими порушеннями міжнародного права Росія продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку і безпеку судноплавства в Чорному морі», – написала вона у твітері 16 серпня.

У ніч на 16 серпня Росія вкотре атакувала портову інфраструктуру на півдні України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що російські війська атакували безпілотниками територію державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт» на Одещині.

«Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу виникло загорання двох тракторів і виявлено загорання шроту у поруч розташованому складі на площі 10 м2. Загиблих і постраждалих немає. Терористи продовжують воювати з продовольством», – написав Єрмак у телеграмі.

Раніше Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 13 російських безпілотників Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей у ніч на 16 серпня.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.