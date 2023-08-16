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За місяць Росія здійснила сім масованих атак по українських портах – Зеленський

Володимир Зеленський наголошує, що кожен російський удар по українських портах – це удар по світових продовольчих цінах.

За місяць Росія здійснила сім масованих атак по українських портах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Минулої ночі російські терористи знову вдарили цілеспрямовано по наших портах. По тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної – світової – продовольчої безпеки. Лише за один місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома, сьома масована російська атака», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський наголошує, що кожен російський удар по українських портах – це удар по світових продовольчих цінах.

«Порт Рені, порт Ізмаїл, порт Південний, порт Одеса, порт Чорноморськ, Миколаїв – кожен російський удар по них – це удар по світових продовольчих цінах, це удар по соціальній і політичній стабільності в Африці, в Азії. Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя, – це їжа на столах у родин. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто й навмисно не бив по безпеці одразу скількох народів. Треба на це реагувати. Усім», – додав президент.

У ніч на 16 серпня російські війська двічі атакували Одещину ударними безпілотниками, а основна ціль, за словами голови Одеської ОВА, – портова й зернова інфраструктура на півдні області.

За даними Офісу президента, російські війська атакували безпілотниками територію державного підприємства «Ренійський морський торговельний порт» на Одещині.

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Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 13 російських безпілотників Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей у ніч на 16 серпня.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

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