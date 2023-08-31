Генсек ООН каже, що відправив Лаврову «конкретні пропозиції» для поновлення «зернової угоди»

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш каже, що направив голові МЗС РФ Сергію Лаврову «низку конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення «зернової угоди».

Як пише видання Reuters, лист Ґутерріша надійшов напередодні зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка може стати основою для відновлення, але відновлення, яке має бути стабільним. Ми не можемо мати чорноморську ініціативу, яка переходить від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Ми повинні мати щось, що працює і працює на благо всіх», – заявив Ґутерріш.

Водночас російський дипломат на умовах анонімності заявив агентству, що в листі Ґутерріша Лаврову «немає жодних одкровень» і що в ньому просто «підсумовані попередні ідеї ООН, які не спрацювали».

«У нас є конкретні рішення... що дають змогу забезпечити ефективніший доступ російських продуктів харчування і добрив на світові ринки за адекватними цінами. Я вірю, що, серйозно працюючи, ми зможемо знайти позитивне рішення для всіх», – заявив генсек ООН.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами, а також наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.

Ґутерріш 17 липня підтвердив, що ООН була посередником в обговоренні пропозиції щодо надання РФ можливості відновити доступ до SWIFT.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася, зокрема, через порти Одеси, армія РФ посилила атаки на портову інфраструктуру півдня України. Cекретар РНБО Олексій Данілов 23 липня заявив, що головною метою ракетних атак РФ на Одесу та регіон є спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. Він додав, що через акт залякування Москва намагається упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування зернового коридору.