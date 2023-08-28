Ердоган відвідає Путіна в Сочі для обговорення «зернової угоди»

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган проведуть на початку вересня зустріч у Сочі. Про це повідомила Партія справедливості та розвитку Туреччини, головою якої є Ердоган. На зустрічі обговорюватимуться можливе поновлення участі Росії в чорноморській зерновій угоді чи альтернативи їй.

Речник Путіна Дмитро Пєсков також заявив про наближення переговорів лідерів Туреччини і Росії та про те, що Кремль веде до них підготовку. Агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела пише, що зустріч може відбутися 8 вересня.

Раніше в Анкарі очікували, що Путін здійснить візит до Туреччини в серпні. Якби така поїздка відбулася, вона стала б першим візитом російського лідера до НАТО після повномасштабного вторгнення в Україну.

Зернова угода, або Чорноморська зернова ініціатива, за якою продовольство вивозилося із заблокованих Росією чорноморських портів, була укладена в липні 2022 року. Документи підписали з одного боку представники України, Туреччини та ООН, з іншого – Росії, Туреччини та ООН. В угоді обумовлювалися умови безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції Чорним морем із російських та українських портів під гарантії ООН та Туреччини.

17 липня Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив та продовольства не виконано.

З 18 липня російські війська почали майже щоденні обстріли Одеської області, знищуючи портову інфраструктуру. При цьому причинами обстрілу Кремль назвав атаку на Кримський міст у ніч проти 17 липня.

У середині серпня німецька газета Bild повідомила, що Росія спільно з Туреччиною та Катаром готують нову угоду на зміну Чорноморській зерновій ініціативі. За даними журналістів, країни-учасниці розробляють нову схему експорту російського зерна до бідних країн, згідно з якою Туреччина виступатиме як організатор, а Катар – як спонсор поставок.