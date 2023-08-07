У Туреччині назвали час імовірної зустрічі Ердогана і Путіна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на переговорах із російським колегою Володимиром Путіним має намір запропонувати відновити мирні переговори щодо України, повідомляють російські державні агенції з посиланням на джерело в адміністрації турецького лідера.

За даними турецької газети Hürriyet, на Путіна чекають у Туреччині в останній тиждень серпня. На переговорах турецький та російський президенти обговорять відновлення зернової угоди.

Ця ж тема стане однією з головних на засіданні турецького уряду 7 серпня.

«Обговорюватиметься перебіг російсько-української війни, дипломатичні контакти Туреччини для припинення війни та Чорноморська зернова ініціатива, з якої Росія вийшла в односторонньому порядку. У цьому контексті будуть переглянуті стратегії, яких дотримуватиметься Туреччина, щоб знову запрацював зерновий коридор. Крім того, буде оцінено можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці цього місяця», – пише Hürriyet.

2 серпня Путін і Ердоган провели телефонну розмову, під час якої домовилися про візит російського лідера до Туреччини.

Упродовж останніх тижнів Ердоган неодноразово говорив, що хоче поговорити з Путіним про поновлення угоди, яка дала змогу вивозити українське зерно з портів на Чорному морі.

За словами співрозмовників WSJ, Росія відмовилася від продовження зернової угоди після того, як Ердоган «розлютив» російську владу. У липні Ердоган вирішив повернути Україні захисників «Азовсталі», зокрема командирів «Азова», які, як вважають у Росії, мали залишатися в Туреччині до кінця війни. Крім того, Ердоган схвалив вступ Швеції до НАТО.

Влада Росії вийшла із зернової угоди 17 липня, заявивши, що частину домовленостей щодо експорту добрив із Росії не виконано. Після цього війська РФ почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди. Міністерство оборони Росії оголосило 19 липня, що вважатиме воєнними цілями всі судна, що йдуть Чорним морем до портів України, а країни, під чиїми прапорами слідуватимуть ці судна, – учасниками війни з боку України.