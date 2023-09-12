Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна

Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції після 15 вересня, зазначив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

«Уряд захищає польських фермерів! Ми не відкриємо кордони для українського зерна! Ембарго залишається!», – написав він.

Водночас, прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що «Україна попри війну та блокування портів Росією, дотримується своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та за правом Світової організації торгівлі».

«Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу Світової організації торгівлі щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ (Генеральної угоди з тарифів і торгівлі – ред.)», – написав він.

Із 2 травня діє заборона від Єврокомісії на постачання чотирьох видів агропродукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – з України до п’яти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмежувальні заходи мали тривати до 5 червня. Згодом їх продовжили до 15 вересня.

Міністерство закордонних справ 26 серпня прокоментувало заяву міністра сільського господарства Польщі про наміри цієї та ще кількох країн продовжити заборону на імпорт зерна з України до кінця 2023 року.

Окрім Польщі, йдеться про Угорщину, Болгарію, Словаччину та Румунію.

«Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської комісії», – заявили у пресслужбі.