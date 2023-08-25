Чорноморській зерновій ініціативі немає альтернативи – глава МЗС Туреччини

Туреччина не бачить «жодної альтернативи» Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна уклала з Росією, заявив 25 серпня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Як повідомляє AFP, про це він сказав, відкидаючи альтернативний маршрут, який, за повідомленнями, розглядають Сполучені Штати.

«Ми знаємо, що триває пошук альтернативних маршрутів (для транспортування зерна), але ми не бачимо альтернативи початковій ініціативі, оскільки вони (маршрути – ред.) несуть ризики», – сказав Фідан журналістам під час візиту до Києва.

У липні Росія вийшла зі знакової угоди, яка дозволила Україні експортувати понад 30 мільйонів тонн зерна з трьох чорноморських портів. Ця дія Москви призвела до стрибка цін на зерно, що сильно вдарило по бідних країнах. Підтримана ООН угода була укладена за посередництва Туреччини, яка дотримувалася нейтральної лінії у війні.

Також Росія попередила, що може атакувати будь-які кораблі, які прямують до або з чорноморських портів України.

Цього місяця Україна відправила вантажне судно до Стамбула, щоб перевірити альтернативний маршрут, який, за повідомленнями, підтримується Сполученими Штатами. Тестовий рейс не заходив у міжнародні води, залишаючись у тих, що контролюються членами НАТО Румунією та Болгарією, – перш ніж досягти Туреччини.

The Wall Street Journal повідомила, що альтернативний маршрут уникатиме трьох портів, заблокованих Росією, але використовуватиме порт на річці Дунай, яка впадає в Чорне море на кордоні України з Румунією.

Але Фідан, який 25 серпня зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, сказав, що Анкара зосереджена на відновленні початкової угоди.

Зеленський привітав «важливу», за його словами, зустріч з Фіданом. «Ми також говорили про ситуацію, яка склалася через підлі атаки Росії на експорт зерна в Чорноморському регіоні», – написав він у телеграм-каналі. Зеленський звинуватив Росію в «прорахованих» атаках, «спрямованих на провокування криз у різних регіонах світу».

Упродовж останніх тижнів Москва завдала ударів по українській інфраструктурі в порту Одеси та в портах на річці Дунай. Київ також атакував кілька російських суден у Чорному морі, зокрема нафтовий танкер. Українська влада також вказує на небезпеку для кораблів, які прямують до портів, окупованих російськими військами.

Туреччина, член НАТО, намагається підтримувати дружні стосунки як з Росією, так і з Україною впродовж усієї війни. Анкара ухиляється від санкцій Заходу, накладених на Росію, але постачає зброю Україні.