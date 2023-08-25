Шмигаль зустрівся з головою МЗС Туреччини: говорили про фіналізацію Угоди про вільну торгівлю

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом 25 серпня. Про це він повідомив у своєму телеграмі.

За його словами, вони обговорили активізацію торгово-економічної співпраці двох країн, майбутню відбудову України, а також «інші спільні проєкти».

«Розраховуємо на якнайшвидшу фіналізацію всіх процедур щодо набуття Угоди про вільну торгівлю. Детально зупинився на питанні глобальної продовольчої безпеки. Маємо тут плідний діалог із Туреччиною та розраховуємо на подальшу співпрацю», – заявив Шмигаль.

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Він подякував Туреччині за підтримку формули миру президента Зеленського.

Фідан під час зустрічі повторив підтримку Анкарою незалежності України. Він також назвав експорт зерна та відбудову України серед важливих пунктів порядку денного зустрічі.

2 лютого 2022 року Кабінет міністрів України затвердив проєкт угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.