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Новини | Суспільство

ВМС: у Туреччині заклали кіль другого корвета для України

Це другий корвет, який Туреччина будує для українських ВМС

У Туреччині відбулася церемонія закладки ще одного корабля типу ADA для Військово-Морських Сил Збройних сил України, заявила пресслужба ВМС 18 серпня.

За повідомленням, церемонія закладки корабля класу «корвет» пройшла за участі української делегації, до якої увійшли начальник штабу ВМС віце-адмірал Андрій Тарасов та заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

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«Урочистості з нагоди закладки кіля корабля типу ADA проходили на одному з суднобудівних підприємств у місті Стамбул», – заявляє командування.

Це другий корвет, який Туреччина будує для українських ВМС.

У жовтні 2022 року в Стамбулі на воду спустили перший корвет Ada для Військово-морських сил України з найменуванням «Гетьман Іван Мазепа».

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