ВМС: у Туреччині заклали кіль другого корвета для України

У Туреччині відбулася церемонія закладки ще одного корабля типу ADA для Військово-Морських Сил Збройних сил України, заявила пресслужба ВМС 18 серпня.

За повідомленням, церемонія закладки корабля класу «корвет» пройшла за участі української делегації, до якої увійшли начальник штабу ВМС віце-адмірал Андрій Тарасов та заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Читайте також: Туреччина вперше відреагувала на інцидент з суховантажем в Чорному морі

«Урочистості з нагоди закладки кіля корабля типу ADA проходили на одному з суднобудівних підприємств у місті Стамбул», – заявляє командування.

Це другий корвет, який Туреччина будує для українських ВМС.

У жовтні 2022 року в Стамбулі на воду спустили перший корвет Ada для Військово-морських сил України з найменуванням «Гетьман Іван Мазепа».