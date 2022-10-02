У ВМС ЗСУ повідомили про спуск на воду українського корвета «Гетьман Мазепа»

Перший корвет Ada для Військово-морських сил України спущено на воду у Туреччині, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.



Церемонія спуску бойового корабля з найменуванням «Гетьман Іван Мазепа» відбулася в Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard.

«Сьогоднішня надважлива для України та її Військово-Морських Сил подія вкотре засвідчує, що в умовах вирішальної війни за нашу незалежність і територіальну цілісність, за волю багатонаціонального українського народу, за свободу і гідність ми маємо прекрасного друга – Турецьку Республіку. Наше співробітництво отримує ще один вимір – прекрасний корвет, який вже скоро захищатиме Україну, вільне судноплавство, що безумовно є спільною метою наших країн», – заявив під час церемонії командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

18 серпня президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я «Гетьман Іван Мазепа» корвету класу «Ada», який будувався для ВМС ЗС України. Як вказувалося в указі президента, ім’я Мазепи кораблю присвоїли «з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи».

Гетьман Іван Мазепа робив державотворчі кроки на шляху незалежності України. У Росії Мазепу називають «зрадником».