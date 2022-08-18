«Відновлення історичних традицій». Першому корвету ВМС ЗСУ присвоїли ім’я «Гетьман Іван Мазепа»

Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я «Гетьман Іван Мазепа» корвету класу «Ada», який будується для ВМС ЗС України.

Відповідний указ №586/2022 опублікований на сайті президента.

«З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю: присвоїти корвету класу «Ada» Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет – корвет «Гетьман Іван Мазепа», – йдеться в указі.

Гетьман Іван Мазепа робив державотворчі кроки на шляху незалежності України. У Росії Мазепу називають «зрадником».