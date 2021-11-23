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Постать Івана Мазепи. Як виглядає зараз місце смерті гетьмана України?

Барельєф гетьману України Іванові Мазепі (1639–1709). Київ Фото:Shutterstock
(Рубрика «Точка зору»)

Гетьман Іван Мазепа закінчив своє життя в ніч з 21 на 22 вересня 1709 року в бессарабському селі Варниця, на березі Дністра, в околицях міста Бендери, де тоді був розташований шведський табір. Варниця на той час належала до складу Молдавського князівства, васала Османської імперії.

«Іван Мазепа та Карл XII на Дніпрі після Полтавської битви». Картина шведського художника Густава Седерстрема, 1879 рік
«Іван Мазепа та Карл XII на Дніпрі після Полтавської битви». Картина шведського художника Густава Седерстрема, 1879 рік

Звісна річ, що за часів належності цих земель до Туреччини, а від 1812 року Росії, не могло бути й мови про вшанування тут пам’яті померлого українського гетьмана. Історичну пам’ять про перебування у Варниці шведського короля Карла ХІІ змогли відновити тільки після того, як у 1918-му Бессарабія увійшла до складу Румунії, а вшанувати Івана Мазепу – лише після постання незалежної України та Молдови у 1991-му.

1925 року, на прохання шведського уряду, румунська влада дозволила встановити у Варниці невеличкий обеліск Карлові ХІІ поблизу фундаментів будинку, де у 1709 році був розташований шведсько-український військовий штаб, і де й помер Іван Мазепа.

Молдова. Пам’ятний знак, що був встановлений у Варниці 1925 року на честь шведського короля Карла ХІІ. Сучасний вигляд
Молдова. Пам’ятний знак, що був встановлений у Варниці 1925 року на честь шведського короля Карла ХІІ. Сучасний вигляд

А 1999 року, до 290-х роковин із дня смерті гетьмана, за ініціативи Спілки українців Молдови та Тираспольського українського товариства «Червона Калина» на чолі з Алісою Кохановою, за сприяння Посольства України у Республіці Молдова, встановлена пам’ятна стела з текстом українською мовою (архітектор О. Нарольський).

На стелі написано: «На цьому місці 22 вересня 1709 року помер гетьман України Іван Мазепа».

Молдова. Пам'ятний знак на місці смерті Івана Мазепи у Варниці
Молдова. Пам'ятний знак на місці смерті Івана Мазепи у Варниці

Майже одразу ця пам’ятна стела стала місцем пошани для місцевих українців. Треба нагадати, що під час сепаратистського конфлікту 1992 року, коли райони Молдови на лівому березі Дністра оголосили про створення «незалежного» Придністров’я, місто Бендери увійшло до складу сепаратистського утворення, а Варниця залишилася під владою офіційного Кишинева. Тим не менш, і влада невизнаного Придністров’я прихильно поставилася до увічнення пам’яті тих українців, що у 1709 році підтримали шведського короля.

На території бендерської фортеці було урочисто відкрито пам’ятник так званої «бендерської конституції» Пилипа Орлика.

Молдова. Пам'ятний знак на честь 300-річчя першої Конституції України Пилипа Орлика, встановлений у 2010 році на території воєнно-історичного меморіального комплексу «Бендерська фортеця» в місті Бендери, Придністров’я
Молдова. Пам'ятний знак на честь 300-річчя першої Конституції України Пилипа Орлика, встановлений у 2010 році на території воєнно-історичного меморіального комплексу «Бендерська фортеця» в місті Бендери, Придністров’я
Молдова. Пам'ятний знак на честь 300-річчя першої Конституції України Пилипа Орлика в місті Бендери, Придністров’я
Молдова. Пам'ятний знак на честь 300-річчя першої Конституції України Пилипа Орлика в місті Бендери, Придністров’я

А до 200-літніх роковин від дня смерті Мазепи мали відкрити й пам’ятник українському гетьману. Але проти виступила російська церква і російські організації Придністров’я, тож замість пам’ятника Іванові Мазепі придністровський керівник Ігор Смирнов змушений був відкривати лише пам’ятник класику української літератури Івану Котляревському, який у 1806 році, перебуваючи на службі в російській армії в ранзі штабс-капітана, брав участь у відвоюванні Бендер від турків.

Молдова. Українці Молдови біля відреставрованого на честь 380-річчя українського гетьмана пам’ятника Мазепі у Варниці в день ювілею, 20 березня 2019 року
Молдова. Українці Молдови біля відреставрованого на честь 380-річчя українського гетьмана пам’ятника Мазепі у Варниці в день ювілею, 20 березня 2019 року
Молдова. Між пам’ятниками гетьману Івану Мазепі і Карлу ХІІ у Варниці розташовані фундаменти будинку, де помер гетьман
Молдова. Між пам’ятниками гетьману Івану Мазепі і Карлу ХІІ у Варниці розташовані фундаменти будинку, де помер гетьман

Поховали ж гетьмана Мазепу в церкві святого Юрія в румунському місті Галац, який у добу Русі належав до Галицького князівства і називався Новий Галич.

Румунія. Церква святого Юрія (Георгія), в якому був похований гетьман України Іван Мазепа. Місто Галац. Фото 1900 року
Румунія. Церква святого Юрія (Георгія), в якому був похований гетьман України Іван Мазепа. Місто Галац. Фото 1900 року

Однак ця церква, де лежали кістки великого гетьмана, була знищена за часів комуністичного диктатора Румунії Ніколає Чаушеску, але район, де був розташований храм, і далі у народі мав назву «Мазепа», що згодом став офіційною назвою мікрорайону міста.

А 2004 року в місті Галаці було встановлено пам’ятник гетьману. Отож, як би не нищили пам’ять про Мазепу його вороги, але вона завжди відроджується. Мабуть, є на те Божа воля.

Румунія. Під час відкриття пам'ятника гетьману України Івану Мазепі в місті Галаці, 6 травня 2004 року
Румунія. Під час відкриття пам'ятника гетьману України Івану Мазепі в місті Галаці, 6 травня 2004 року
Румунія. Під час відкриття пам'ятника гетьману України Івану Мазепі в місті Галаці, 6 травня 2004 року
Румунія. Під час відкриття пам'ятника гетьману України Івану Мазепі в місті Галаці, 6 травня 2004 року
Молдова. На передньому плані село Варниця, де 22 вересня 1709 року помер гетьман Іван Мазепа. На задньому плані – місто Тирасполь. Березень 2014 року
Молдова. На передньому плані село Варниця, де 22 вересня 1709 року помер гетьман Іван Мазепа. На задньому плані – місто Тирасполь. Березень 2014 року
Молдова. Річка Дністер. Село Варниця, яке стало місцем смерті Івана Мазепи
Молдова. Річка Дністер. Село Варниця, яке стало місцем смерті Івана Мазепи
Румунія. Церква Пречистої Богородиці, в якій певний час перебувала труна з тілом гетьмана Івана Мазепи до остаточного перепоховання у храмі Святого Георгія, місто Галац
Румунія. Церква Пречистої Богородиці, в якій певний час перебувала труна з тілом гетьмана Івана Мазепи до остаточного перепоховання у храмі Святого Георгія, місто Галац

Ігор Роздобудько історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Ігор Роздобудько

    Народився у Москві. Історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії. В українському русі Росії з 1990-х років. Колишній пресаташе Українського історичного клубу в Москві. Автор творів про історію української діаспори в Росії: «Стародубщина. Нарис українського життя краю», «Східна Слобожанщина. Українці навколо України», «Донщина та далі на Схід». 

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