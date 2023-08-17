Туреччина вперше відреагувала на інцидент з суховантажем в Чорному морі

Туреччина попередила Москву, щоб вона уникала подальшої ескалації після нападу російського флоту на турецьке вантажне судно, повідомляє AFP з посиланням на Офіс президента Реджепа Таїпа Ердогана.
«Після (російського) втручання наші співрозмовники в РФ були належним чином попереджені, щоб уникати подібних спроб, які сприяють ескалації напруженості в Чорному морі», – повідомила турецька сторона, порушивши багатоденне мовчання щодо інциденту з судном Sukru Okan, що прямувало під прапором Палау в український порт Ізмаїл 13 серпня.
Офіс Ердогана виступив проти своїх критиків, стверджуючи, що технічно саме Палау має відреагувати на інцидент.
«Навіть якщо власник судна Sukru Okan є турецький, це судно не є під прапором Туреччини», – йдеться в повідомленні.
Палау – тихоокеанський архіпелаг, прапор якого часто використовують судноплавні компанії для вільного доступу до міжнародних портів.
Міноборони Росії заявило, що вранці 13 серпня російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися.
Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив, що командування Військово-морських сил Збройних сил України не має підтверджень, що російський корабель «Василий Быков» відкривав попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися.
Військовий розповів, що наразі немає жодної інформації, яка могла би підтвердити заяву Міноборони Росії.
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Влада України закликала ООН і партнерів «жорстко» відреагувати на дії Росії й «докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі та вжити заходів проти РФ як країни-члена Міжнародної морської організації».
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