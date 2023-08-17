Туреччина вперше відреагувала на інцидент з суховантажем в Чорному морі

Туреччина попередила Москву, щоб вона уникала подальшої ескалації після нападу російського флоту на турецьке вантажне судно, повідомляє AFP з посиланням на Офіс президента Реджепа Таїпа Ердогана.



«Після (російського) втручання наші співрозмовники в РФ були належним чином попереджені, щоб уникати подібних спроб, які сприяють ескалації напруженості в Чорному морі», – повідомила турецька сторона, порушивши багатоденне мовчання щодо інциденту з судном Sukru Okan, що прямувало під прапором Палау в український порт Ізмаїл 13 серпня.

Офіс Ердогана виступив проти своїх критиків, стверджуючи, що технічно саме Палау має відреагувати на інцидент.

«Навіть якщо власник судна Sukru Okan є турецький, це судно не є під прапором Туреччини», – йдеться в повідомленні.



Палау – тихоокеанський архіпелаг, прапор якого часто використовують судноплавні компанії для вільного доступу до міжнародних портів.

Міноборони Росії заявило, що вранці 13 серпня російський патрульний корабель «Василий Быков» відкрив попереджувальний вогонь у Чорному морі, вимагаючи від суховантажного судна під прапором Палау зупинитися.