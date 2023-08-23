Брюссельський блог: Афінський саміт «Україна-Балкани» – нова математика розширення ЄС

Зустріч в Афінах лідерів ключових інституцій ЄС і глав держав та урядів низки країн-кандидатів на вступ до ЄС дала досить багато вказівок на те, як може відбуватися розширення блоку цієї осені, так і в наступні роки. Хоча, як виявилося, весь процес супроводжується складними проблемами.

Спочатку розглянемо контекст цієї зустрічі в грецькій столиці, організованої прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Це зібрання вже кілька років є регулярним у цю пору року.

Зазвичай у ньому беруть участь шість країн-кандидатів і потенційних кандидатів на вступ до ЄС із Західних Балкан: Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія.

Багато в чому це спосіб для Греції продемонструвати лідерство в регіоні, частиною якого вона є географічно і в якому політично відіграє величезну роль.

Крім того, ця зустріч відзначає 20-ту річницю історичного рішення в Салоніках, другому місті Греції, яке передбачало, що всі держави Західних Балкан одного дня приєднаються до ЄС. Спадщина та символізм цього рішення очевидні!

Проте засідання 21 серпня запропонувало щось дещо нове.

Було двоє нових гостей: Молдова та Україна.

Що означає запрошення України та Молдови?

Це умовно перетворило його на неформальний «саміт розширення ЄС», оскільки Київ і Кишинів є новоспеченими країнами-кандидатами на вступ до ЄС, які сподіваються офіційно розпочати переговори про вступ до кінця року.

Проте це доповнення викликало запитання, зокрема: чому були відсутні інші кандидати на вступ до ЄС, Туреччина та Грузія?

Засідання 21 серпня запропонувало дещо нове. Було двоє нових гостей: Молдова та Україна

Дипломати ЄС, з якими я спілкувався, швидко зазначили, що Греція надіслала запрошення, але визнала, що домовленість була, що саміт буде «дискусійним» та «спеціальним», і що цей формат не має бути постійним.

Коли я запитав, чому Туреччина та Грузія не були присутні, один дипломат пояснив: «Запрошені країни здаються найбільш просунутими на своєму шляху».

Хоча це твердження може здатися неточним, Тбілісі явно на крок позаду Молдови та України, оскільки навіть не є країною-кандидатом.

Це сприйняття також підживлюється очевидною близькістю нинішньої Грузії до Москви та Пекіна.

Переговори про вступ Туреччини до ЄС були заморожені протягом багатьох років через розбіжності між Анкарою та ЄС з різних питань.

Значні зміни в Брюсселі спровокувала війна в Україні. Вже питання не «чи» розшириться ЄС, а радше «коли» і «як»

Однак, технічно, Туреччина продовжує бути просунутою далі, ніж більшість інших кандидатів на вступ до ЄС, оскільки вона почала переговори про вступ ще в 2006 році, що номінально ставить її в ту саму категорію країн, що й Чорногорія та Сербія.

Причому, теж присутнє в Афінах Косово навіть не визнається ЄС як незалежна держава.

Ймовірно, тут відіграє роль щось інше.

Однією з домінуючих тем блоку цієї осені є «поглинальна здатність» ЄС, або ж потенціал до розширення і здатність «переварити» новоприйнятих членів.

«Поглинальна здатність» ЄС

Ця концепція обертається навколо того, як Європейський союз має функціонувати під час подальшого розширення.

Це бюрократичне та законодавче заняття зазвичай хвилює лише найзатятіших ентузіастів ЄС.

Однак це означає значні зміни в Брюсселі, спровоковані війною в Україні.

Це вже не питання «чи» розшириться блок, а радше «коли» і «як».

Примітно, що ця зміна відбувається через західні країни-члени ЄС, які історично були проти розширення клубу.

Франція та Німеччина створили спільну робочу групу з цього питання, яка представить свої перші думки у вересні.

Коли Європейське політичне співтовариство (ЄПС) збереться в іспанському місті Гранада на початку жовтня, «спроможність поглинання» буде основною темою обговорення. Рішення, можливо, політичного та інституційного характеру, можуть бути прийняті на саміті ЄС у грудні.

Коли чиновники ЄС обговорюють «спроможність поглинання», вони часто розмірковують над тим, як функціонуватиме «ЄС 35».

Це стосується не 2035 року, а скоріше того, як клуб працюватиме з приєднанням нових країн.

Чиновники ЄС розмірковують над тим, як функціонуватиме «ЄС 35». Це стосується не 2035 року, а кількості країн в майбутньому ЄС

У цьому випадку є вісім нових, оскільки ЄС наразі налічує 27 країн-членів.

Проблема полягає в тому, що є десять країн, які прагнуть приєднатися: шість держав Західних Балкан, Грузія, Молдова, Туреччина та Україна.

Отже, які два не розглядаються? Хоча дипломати можуть наполягати на тому, що термін «ЄС 35» не пов’язаний з конкретними країнами, я не зовсім у цьому переконаний.

Я вважаю, що зустріч у Афінах могла дати перші ознаки того, ким насправді можуть бути ці 35.

А як щодо самої зустрічі?

На перший погляд, вона була досить успішною, зокрема щодо наближення країн Західних Балкан до їхніх українських та молдовських колег до ЄС.

Офіційні особи ЄС, з якими я спілкувався, визнали, що серед шести західнобалканських країн існують побоювання, що Київ і Кишинів можуть «перестрибнути чергу» та приєднатися до ЄС раніше за них.

Це особливо занепокоїло їх, оскільки всі балканські країни чекали більше десятиліття, і зараз мало ознак того, що вони можуть приєднатися найближчим часом.

Західні Балкани, а також Україна та Молдова, опинилися в одному човні, не маючи швидкого шляху до членства, принаймні на думку Брюсселя.

Західні Балкани, а також Україна та Молдова, опинилися в одному човні, не маючи швидкого шляху до членства, принаймні на думку Брюсселя

Інцидент під час зустрічі продемонстрував, наскільки делікатні двосторонні відносини можуть перешкоджати просуванню до членства в ЄС, незалежно від того, скільки реформ ви проводите.

Головною новиною зустрічі в Афінах стало те, що прем'єр-міністра Албанії Еді Раму не запросили.

Причиною цього став арешт Фреді Белері, чоловіка, який балотувався на посаду мера південноалбанського міста Хімаре під прапором партії грецької меншини, яка об’єдналася з опозиційною коаліцією.

Белері затримали в середині травня за підозрою в підкупі голосів. Незважаючи на перемогу на виборах, він залишається під вартою, що викликало гучні протести Греції та звинувачення з боку Тирани у втручанні Афін у судову систему Албанії.

Тепер існує реальна ймовірність того, що Греція заблокує Албанію від офіційного відкриття глав про вступ до ЄС пізніше цього року.

Усе це підкреслює, що, незважаючи на грандіозні дискусії про спроможність поглинання, швидкі шляхи до членства та дебати про 35 чи 37 членів ЄС у майбутньому, процес розширення залишається в кінцевому підсумку залежним від національної та навіть місцевої політики в ЄС.