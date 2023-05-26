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Єврокомісія «усно» прозвітує про прогрес України, Молдови та Грузії на шляху до ЄС наприкінці червня – журналіст

У квітні Європарламент ухвалив резолюцію, в якій рекомендував почати переговори з Молдовою про її вступ до Євросоюзу до кінця 2023 року.

Європейська комісія наприкінці червня представить дані про те, як Україна, Молдова та Грузія просуваються на шляху до вступу в ЄС, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Усне оновлення» про те, як Україна, Молдова та Грузія просуваються на шляху вступу до ЄС, ймовірно, надійде наприкінці червня, я думаю, приблизно 21 червня. Це дасть достатньо часу для того, щоб українська Рада ухвалила ключові законодавчі пакети», – написав він у твіттері.

Європарламент на засіданні 19 квітня ухвалив резолюцію, в якій рекомендував почати переговори з Молдовою про її вступ до Євросоюзу до кінця 2023 року. Київ також наполягає, що переговори про вступ до Євросоюзу мають розпочатися до кінця 2023 року. Однак поки що такого рішення немає.

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Заявку на вступ до Євросоюзу Україна подала майже одразу після початку масштабного російського вторгнення. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

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