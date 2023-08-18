США попередили Туреччину про ризик санкцій проти турецьких компаній через допомогу РФ – WSJ

Влада США попередила уряд Туреччини про «реальний ризик» запровадження обмежень проти турецьких компаній, які допомагають Росії обходити санкції, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників.

За їхніми словами, Вашингтон дуже стурбований тим, як Туреччина допомагає Росії оминати санкції. Зокрема, через Туреччину до Росії, за словами чиновників, надходить західна електроніка, а турецькі порти продовжують приймати російські судна під санкціями.

«Ми ведемо постійний діалог із турецьким урядом з цих питань. Ми щиро сподіваємося, що нам вдасться уникнути сценарію, за якого турецька компанія буде піддана санкціям», — заявило одне з джерел видання.

Окреме занепокоєння американських чиновників викликає «тіньовий» флот, що функціонує через Туреччину, – він допомагає Росії постачати нафту в країни Азії, оминаючи при цьому встановлену країнами «Групи семи» стелю цін.

За даними WSJ, одним із найбільших операторів «тіньового» флоту є турецька компанія Beks Ship Management, заснована понад 10 років тому. Станом на 2021 рік її флот нараховував шість кораблів. Відтоді фірма стала стрімко розвиватися, а до серпня 2023 року її флот складався вже з 41 судна вартістю 782 мільйони доларів. Загальна вартість флоту компанії за два з половиною роки зросла приблизно вдесятеро.

Представник Beks Ship Management Джеміль Ерсоз заявив журналістам, що судна купували через банки Франції, Китаю, Японії, Тайваню та Австралії. Він заявив, що фінансування не надходило з Росії.

WSJ зазначає, що Beks Ship Management – не єдина компанія у російському «тіньовому» флоті. За даними видання, сотні суден у всьому світі, що належать фірмам з Греції, Індії, Обʼєднаних Арабських Еміратів та Туреччини, допомагають Росії обходити санкції.

Після початку повномасштабної війни в Україні країни Заходу запровадили проти Росії численні санкції, приділивши особливу увагу російським енергоносіям. У грудні 2022 року набрало чинності нафтове ембарго Євросоюзу, яке забороняє країнам ЄС закуповувати російську нафту, що постачається морем. Тоді ж була запроваджена цінова стеля, яка серед іншого забороняє західним страховим компаніям страхувати судна, що перевозять російську нафту за ціною, вищою від встановленої стелі. З огляду на всі ці обмеження Росія почала формувати «тіньовий» флот.