МЗС вважає «неприйнятним» намір кількох країн ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна з України

Міністерство закордонних справ 26 серпня прокоментувало заяву міністра сільського господарства Польщі про наміри цієї та ще кількох країн продовжити заборону на імпорт зерна з України до кінця 2023 року.

Окрім Польщі, йдеться про Угорщину, Болгарію, Словаччину та Румунію.

«Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської комісії», – заявили у пресслужбі.

МЗС також висловлює «повне нерозуміння» через наміри розширити перелік заборонених до імпорту товарів, додавши до нього інші категорії української продукції.

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Дипломатичне відомство апелює до того, що подібні односторонні обмеження не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом, а також принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

«Закликаємо керівництво Євросоюзу та причетні країни, деякі з яких отримали посилене фінансування відповідних секторів із європейського бюджету, знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію. Лише в дусі солідарності можна протидіяти викликам, спричиненим російською агресією проти України, зміцнювати Єдиний ринок ЄС», – додає міністерство.

Напередодні, як цитує Reuters, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Варшава і ще чотири країни-сусідки України розглядають продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця цього року.

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Телус додав, що він і четверо його колег зі Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії підтримують транзитні субсидії та хочуть додати нові товари до переліку заборонених до імпорту (наприклад, українську малину у випадку Польщі).

Із 2 травня діє заборона від Єврокомісії на постачання чотирьох видів агропродукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – з України до п’яти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмежувальні заходи мали тривати до 5 червня. Згодом їх продовжили до 15 вересня.