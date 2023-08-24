Україна спростила процедуру перетину кордону з Молдовою для вантажних поїздів

Верховна Рада ратифікувала зміни в угоді між Україною та Молдовою про діяльність залізничного транспорту – про це йдеться на сайті парламенту.

Як пояснює Міністерство інфраструктури, зміни дозволять здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія (Молдова) – Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова), без тридобової зупинки у Рені.

«Це стосуватиметься рухомого складу всіх форм власності та вантажів, які прямують зі станцій Республіки Молдова та України або транзитом через їх території в напрямку молдовського Джурджулешти та румунського Галац-Ларга», – йдеться в повідомленні.

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За словами міністра Олександра Кубракова, зміни дозволять прискорити та збільшити вантажоперевезення між Україною та Молдовою та підвищити експортний потенціал портів на Дунаї.

«Разом із цим, ми зосереджуємо зусилля над відновленням та розвитком інфраструктури морських портів Ізмаїл та Рені для розширення номенклатури вантажів», – додав він.

18 серпня президент Молдови Майя Санду наголосила, що її країна має намір допомагати Україні з транзитом зерна. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 23 серпня зустрівся з головою молдавського уряду Доріна Речана. Сторони домовилися про розвиток контролю на спільному кордоні, також обговорили «прогрес у розвитку логістики».