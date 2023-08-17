ISW: Росія просуває власні ініціативи з експорту зерна, аби підважити «зерновий коридор» України

Дії Росії в Чорному морі, спрямовані на перекриття руху до українських портів, не мають наразі того ефекту, якого вона хотіла, оцінює американський Інститут дослідження війни (ISW ) в останньому звіті від 16 серпня.

ISW посилається на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова про перше судно, яке вийшло з порту Одеси тимчасовим коридором для експорту.

Крім того, Інститут посилається на слова голови Української моніторингової групи з питань санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка. Він заявив напередодні, що Україна реалізує стратегію створення «зернового коридору» без Росії і подала карту можливих маршрутів експорту зерна до Міжнародної морської організації в середині липня.

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Крім того, 16 серпня посол Росії в Туреччині Олексій Єрхов заявив, що Росія працює із неназваними партнерами над «альтернативами» Чорноморській зерновій угоді.

«Можливо, російські військово-морські позиції в Чорному морі ще не принесли бажаного ефекту, і Росія, ймовірно, намагається просувати власні ініціативи щодо експорту російського та вкраденого українського зерна, щоб ще більше підірвати потенційний успіх створеного Україною «зернового коридору», – вважають дослідники.

ISW повторюють свою оцінку, за якою Кремль намагається обмежити морські перевезення до українських портів без повної блокади через ескалаційне розташування свого флоту в Чорному морі, в тому числі нещодавню примусову зупинку та перевірку цивільного вантажного судна 13 серпня.

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ВМС 10 серпня оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством в рамках Чорноморської зернової угоди вийшло з порту в Одесі 16 липня. 17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, на портову інфраструктуру.