Молдова висилає 45 російських дипломатів і співробітників посольства

Сорок п’ять дипломатів і співробітників російського посольства в Кишиневі залишили Молдову 14 серпня, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

За даними журналістів, це трапилось після того, як уряд Молдови в липні розпорядився про скорочення дипломатичної присутності РФ в країні.

«Ми погодилися з необхідністю обмежити кількість акредитованих дипломатів з Росії, щоб було менше людей, які намагаються дестабілізувати Республіку Молдова», — заявив міністр закордонних справ Ніку Попеску на засіданні уряду.

Росія матиме час до 15 серпня скоротити персонал свого посольства з понад 80 до 25, повідомило МЗС.

«Багато років ми були об’єктом ворожих дій і політики Росії. Багато з них були здійснені через посольство», – сказав Попеску.

Водночас, речниця МЗС Росії Марія Захарова сказала під час брифінгу, що рішення Молдови «не залишиться без відповіді», назвавши його «ще одним кроком у руйнуванні двосторонніх відносин» між країнами.

У липні влада Молдови оголосила про висилку 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу посольства Росії. Цьому передувала публікація розслідування The Insider та Jurnal TV, в якому йшлося, зокрема, що на даху російського посольства в Кишиневі розташовані антени, які дозволяють прослуховувати телефонні переговори. Крім того, стверджувалося, що там часто з’являються співробітники СЗР та російської військової розвідки, які тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями.