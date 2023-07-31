Молдова офіційно розриває співпрацю з російською ФСБ та розвідкою

Служба інформації та безпеки (SIS) Молдови припинила співпрацю з Федеральною службою безпеки Росії – про це повідомляє молдавська служба Радіо Свобода. 31 липня почалася юридична процедура розірвання двох угод SIS із ФСБ.

«В органи влади Російської Федерації направлені офіційні повідомлення», – йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті молдавського відомства.

Також, як стверджується, молдавська спецслужба через Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова вжила заходів щодо денонсації угоди про співпрацю зі Службою зовнішньої розвідки Росії (СЗР).

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На думку SIS, угоди «не мають практичної застосовності» та «нефункціональні», а положення цих документів, підписаних у 1994 році, могли б бути використані Москвою як привід для присутності представників російських спецслужб у сепаратистському Придністров’ї.

Російська влада поки не коментувала розрив відносин між SIS та російськими спецслужбами.

Днями влада Молдови оголосила про висилку 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу посольства Росії. Цьому передувала публікація розслідування The Insider та Jurnal TV, в якому йшлося, зокрема, що на даху російського посольства в Кишиневі розташовані антени, які дозволяють прослуховувати телефонні переговори. Крім того, стверджувалося, що там часто з’являються співробітники СЗР та російської військової розвідки, які тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями.