Стрілянина в аеропорту Кишинева: підозрюваний у подвійному вбивстві помер

Громадянин Таджикистану, який 30 червня влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева, помер ввечері 3 липня.

«Померла особа, яка підозрюється у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту», – повідомила у фейсбуці поліція Молдови.

Раніше молдовська служба Радіо Свобода з посиланням на джерела в лікарні писала, що у таджика Рустама Ашурова «практично немає шансів вижити» і що його стан дуже тяжкий.

Інцидент зі стріляниною стався в міжнародному аеропорту Кишинева 30 червня. Громадянину Таджикистану, який прилетів рейсом із Туреччини, було відмовлено у в’їзді до країни. Коли його конвоювали, щоб посадити на зворотний рейс, він вихопив у прикордонника зброю і застрелив його. Потім він зробив ще кілька пострілів, вбивши співробітника служби безпеки аеропорту. Ще одна людина – пасажир – була поранена. Сам Ашуров зазнав поранень під час затримання.

Спочатку стосовно стрільця порушили кримінальну справу про терористичний акт, а потім перекваліфікували на статтю про подвійне вбивство з обтяжливими обставинами.