Молдова: через стрілянину в аеропорту загинули дві людини

Внаслідок стрілянини в міжнародному аеропорту Кишинева в Молдові загинули дві людини, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Чоловік вчинив стрілянину після того, як йому було відмовлено у в’їзді в невелику південно-східну європейську країну.

Офіційні особи заявили, що підозрюваний був поранений і заарештований співробітниками служби безпеки. У головному аеропорту країни були затримані всі рейси.

Як повідомляє видання Newsmaker, президентка країни Майя Санду висловила співчуття сім’ям загиблих і уточнила, що загинув прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту.



За даними офіційного телеграм-каналу уряду, на яке посилається видання, іноземному громадянину було відмовлено у в’їзді до Молдови, під час конвоювання до зони, де він мав чекати зворотного рейсу, він відібрав у прикордонника пістолет і смертельно поранив двох людей.