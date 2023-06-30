В аеропорту Кишинева іноземець вчинив стрілянину, є постраждалі. МЗС України відслідковує ситуацію

У міжнародному аеропорту Кишинева іноземець, якому було відмовлено у в’їзді до Молдови, вчинив стрілянину, повідомила місцева поліція.

Як повідомляє агенція Reuters з посиланням на речницю поліції Діану Фетко, правоохоронці перебувають в аеропорту та рейси затримано.

Згодом у МВС Молдови повідомили, що «небезпека усунена» – нападник отримав поранення, йому надається медична допомога.

Молдовські силовики поінформували про двох постраждалих внаслідок стрілянини.



МЗС України відслідковує ситуацію в аеропорту Кишинева, повідомив речник відомства Олег Ніколенко. Дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, з’ясовують можливу наявність українців.

Йдеться про головний міжнародний аеропорт Молдови та найбільший у країні.