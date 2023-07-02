Стрілянина в аеропорту Кишинева: нападник був в розшуку в Таджикистані

Громадянин Таджикистану, який 30 червня влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева, у себе на батьківщині перебував в розшуку. Про це заявив генеральний прокурор Молдови Іон Мустеата, повідомляє Reuters.

Чоловік звинувачується в викраденні співробітника банку в Душанбе.

Сам нападник, ім’я якого не називається, зараз перебуває в лікарні в стані коми.

Інцидент зі стріляниною стався в міжнародному аеропорту Кишинева 30 червня. Громадянину Таджикистану, який прилетів рейсом із Туреччини, було відмовлено у в’їзді до країни. Коли його конвоювали, щоб посадити на зворотний рейс, він вихопив у прикордонника зброю і застрелив його. Потім він зробив ще кілька пострілів, вбивши співробітника служби безпеки аеропорту. Ще одна людина – пасажир – була поранена.

За словами генпрокурора Молдови, спочатку стосовно стрільця було порушено кримінальну справу про терористичний акт. Наразі її перекваліфікували на статтю про подвійне вбивство з обтяжуючими обставинами.