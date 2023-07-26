Молдова скорочує кількість дипломатів у посольстві Росії через «зусилля з дестабілізації»

Молдова скоротить кількість акредитованих дипломатів у посольстві Росії в Кишиневі, повідомив міністр закордонних справ Ніку Попеску. Про це він сказав на засіданні уряду 26 липня, передає місцева служба Радіо Свобода.

Попеску назвав важливою роботу дипломатичних служб над розвитком «добрих відносин» між країнами.

«Проте, коли значна частина дипломатичної присутності іншої країни спрямована на зусилля з дестабілізації нашої країни та дії, які не належать до стандартних методів деяких дипломатичних служб, ми досягли спільної згоди з тими, хто ухвалює політичні рішення, що необхідно обмежити кількість акредитованих дипломатів з Російської Федерації в республіці Молдова, щоб було менше осіб, які дестабілізують нашу країну», – заявив голова МЗС.

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Він додав, що протягом десятиліть Молдова була «мішенню досить ворожої діяльності та політики» Росії, в тому числі через посольство.

За словами речника уряду Даніеля Вода, кількість дипломатичних посад скоротять до 10 осіб, а кількість технічного персоналу – до 15.

Вранці 26 липня до молдовського МЗС викликали російського посла Олега Васнєцова, якого повідомили про це рішення. Його викликали для пояснень після того, як у пресі з'явилося розслідування про те, що на даху російського посольства в Кишиневі встановлені антенні системи, які нібито збирають інформацію для російських спецслужб.