МЗС Польщі викликало російського посла після слів Путіна про «землі, подаровані Сталіним»

Міністерство закордонних справ Польщі викликало 22 липня посла Росії Сергія Андрєєва після останніх заяв президента Володимира Путіна – про це повідомило Польське прес-агентство 22 липня.

Агентство цитує заступника міністра Павла Яблонського, який пояснив виклик «провокаційними заявами» Путіна та «іншими недружніми діями Російської Федерації проти Польщі та наших союзників».

За словами Яблонського, зустріч була короткою, під час неї Андрєєву заявили, що «псевдоісторичні аргументи, спроби відбілити воєнного злочинця, такого як Сталін, іншим злочинцем, таким, як Володимир Путін, є дією, яку Польща розцінює як спробу спровокувати ескалацію».

«Ми повністю засуджуємо такого роду спроби ревізії історії, ми засуджуємо спроби використовувати цю ревізію історії також для пропагандистської діяльності, для гібридної війни», – заявив представник МЗС.

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Також, як передає зі слів урядовця Польський мовник, посол Росії під час зустрічі «дуже нервував, його ставлення було недружнім, а манера поведінки не відповідала правилам дипломатичного протоколу».

Тим часом російське державне агентство ТАСС цитує Андрєєва, який заявив, що російська сторона «дала відсіч» під час зустрічі.

Президент Росії Володимир Путін раніше, 21 липня, виступив зі звинуваченнями на адресу Польщі, яка нібито має плани «безпосередньо втрутитися» у війну та відірвати від України частину територій. Путін також стверджує, що Польща прагне анексувати частину територій Білорусі. Путін також заявив, що генсек СРСР Йосип Сталін нібито «подарував» Польщі частину її нинішньої території.

Слова Путіна засудив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, вказавши на те, що «Сталін був воєнним злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків». За правління Сталіна СРСР, зокрема, вторгся до Польщі на початку Другої світової війни.