У Молдові подали у відставку одразу троє міністрів

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан 14 липня оголосив про відставку трьох міністрів – очільників міністерств внутрішніх справ, освіти та інфраструктури – Анни Ревенко, Анатолія Топали та Лілії Дабіжі.

«У понеділок я запропоную президенту Майї Санду список нових міністрів», – сказав прем’єр-міністр на брифінгу для преси.

Він подякував кожному з міністрів за виконані проєкти. Інших подробиць, зокрема про причини відставок – не вказав.

Міністри у відставці також не пояснили своїх рішень. Ревенко та Дабіжа у соцмережі подякували своїм командам.

12 липня Дорін Речан заявив, що збирається ухвалити «важкі, але необхідні рішення» після аналізу повідомлень про стрілянину на летовищі Кишинева.

Інцидент зі стріляниною стався в міжнародному аеропорту Кишинева 30 червня. Громадянину Таджикистану, який прилетів рейсом із Туреччини, було відмовлено у в’їзді до країни. Коли його конвоювали, щоб посадити на зворотний рейс, він вихопив у прикордонника зброю і застрелив його. Потім він зробив ще кілька пострілів, вбивши співробітника служби безпеки аеропорту. Ще одна людина – пасажир – була поранена. Сам Ашуров зазнав поранень під час затримання. 3 липня стало відомо, що він помер.