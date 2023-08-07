Румунія передала Молдові партію засобів захисту для військових

Румунія передала партію військового захисту для молдавських військових – про це повідомили міністерства оборони обох країн 7 серпня.

У понеділок міністр оборони Румунії Ангел Тилвар відвідав Молдову з офіційним візитом. Як заявляє Міністерство національної оборони, сторони на зустрічі обговорили, зокрема, російську агресію проти України «з наголосом на ситуаціях, спричинених російськими ударами на порти України на річці Дунай, поблизу кордону з Румунією та Республікою Молдова».

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Також у рамках візиту Тилвар і його молдавський колега Анатолій Носатий взяли участь у отриманні останнього пакету допомоги від Бухареста, до якого увійшли кевларові шоломи, бронежилети та позашляховики. Допомогу надали «в рамках постійних зусиль Румунії щодо підтримки модернізації оборонних структур Республіки Молдова», йдеться в повідомленні.

Як зазначає Міноборони Молдови, допомога є особливо цінною для досягнення мети Кишинева «мати сучасну, професійну, добре оснащену армію, здатну забезпечити безпеку громадян».

Румунська влада неодноразово критикувала Росію за атаки по українських портах на Дунаї.

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