Єврокомісія перераховує Україні та Молдові кошти, які спочатку передбачалися для Росії та Білорусі

Європейська комісія вирішила перерахувати 135 мільйонів євро (147 мільйонів доларів США) Україні та Молдові – ці кошти спочатку були заплановані для програм Interreg NEXT з Росією та Білоруссю на 2021-2027 роки. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Рішення скасувати спочатку передбачуване співробітництво з Росією та Білоруссю через наші програми Interreg є результатом жорстокої війни Росії проти України. Я рада, що кошти, які ми спочатку планували на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою», – заявила єврокомісарка Еліза Феррейра.



У Євросоюзі заявили, що це додаткове фінансування дасть Україні та Молдові можливість підтримувати низку заходів, наприклад, розвиток транскордонних транспортних сполучень, медичних послуг, освітніх та дослідницьких проектів, а також зміцнення «інституційної спроможності органів державної влади України та Молдови».

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у березні 2022 року Єврокомісія спочатку призупинила співпрацю з Росією та Білоруссю в програмах Interreg. Це призвело до перерозподілу 26 мільйонів євро на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою. Нинішнім рішенням таким же чином перерозподіляється залишок фінансування з періоду 2021-2027 років.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню.