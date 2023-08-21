Україна завершує розробку страхування суден для транспортування зерна Чорним морем – ЗМІ

Україна завершує розробку схеми зі світовими страховиками для покриття зернових суден, які прямують до та з чорноморських портів, повідомила 21 серпня Financial Times із посиланням на заступника міністра економіки України Олександра Грибаня.

За його словами, угода «наразі розробляється та активно обговорюється» між відповідними міністерствами, а також українськими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyd’s of London, зазначає Reuters.

17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди. США і Європейський союз звинуватили Росію у використанні продовольства як зброї під час війни через погіршення глобальної продовольчої кризи, коли вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Читайте також: Можливість продовження дії зернового коридору без Росії є, але будуть проблеми з безпекою – Боднар

Перед цим, у червні, під час конференції з питань відновлення Велика Британія представила програму щодо страхування від воєнних ризиків, узгоджену з міжнародними партнерами, щоб усунути цей недолік і таким чином значно збільшити підтримку для відновлення України.



Тоді британські компанії Aon і Lloyd’s сьогодні оголосили, що об’єднають зусилля з Vienna Insurance Group, однією з найбільших страхових компаній, що працюють в Україні, щоб забезпечити швидкий доступ до закордонних послуг з перестрахування для підтримки відновлення України.



Розбудова потенціалу перестрахування є ключовим фактором, який гарантує, що бізнес зможе продовжувати підтримувати звичну діяльність в Україні.