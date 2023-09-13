Болгарія може відмовитися від заборони на імпорт українського зерна

Уряд Болгарії 13 вересня виступив за зняття заборони на імпорт українського зерна в обмін на додаткову компенсацію для своїх фермерів, тоді як Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина наполягають на продовженні чинної заборони Європейської комісії. Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

Як заявив прем’єр-міністр Ніколай Денков, імпорт українського зерна може знизити ціни на основні продукти для кінцевих споживачів. Крім того, він додав, що це допоможе виконати критерії приєднання Болгарії до єврозони та збільшити надходження до бюджету.

«Імпорт стимулюватиме конкуренцію на ринку. Це, у свою чергу, призведе до зниження цін на основні продукти харчування та інфляції, що є одним із головних пріоритетів уряду», – заявив він.

Читайте також: Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна

За словами Денкова, з початку року і до цього часу заборона на імпорт призвела до збитків державного бюджету в розмірі 146 мільйонів левів від несплаченого податку на додану вартість.

Втім, навіть у Болгарії ця точка зору не є одностайною. Міністр сільського господарства Кирил Ватев 12 вересня заявив, що його відомство буде виступати за продовження заборони, попередивши про «жорсткі протести», якщо її буде скасовано.

Болгарський парламентський комітет 12 вересня ухвалив проєкт рішення про скасування заборони після 15 вересня. Остаточне рішення, яке, як очікується, буде позитивним, має бути ухвалене на пленарному засіданні парламенту, ймовірно, 14 вересня.

«Імпорт стимулюватиме конкуренцію на ринку. Це в свою чергу призведе до зниження цін на основні продукти харчування та інфляції, що є одним із головних пріоритетів Кабінету міністрів», – сказав Денков.

Він додав, що його уряд закликатиме до відновлення імпорту в обмін на додаткову компенсацію болгарським фермерам, яку надасть Європейська комісія.

Читайте також: Президент Євроради: РФ «має припинити» блокування українських портів

Болгарія та чотири інші країни регіону намагалися захистити власні сільськогосподарські сектори на тлі потоку продуктів з України протягом останніх 18 місяців, звинувачуючи імпорт у падінні цін на місцевих ринках.

У травні Єврокомісія дозволила Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни.

Обмеження мають закінчитися 15 вересня, але Угорщина та Польща попросили комісію продовжити їх.

Болгарія долучилася до заборони української продукції, але подальша зміна уряду призвела до зміни цієї позиції.

Якщо Софія скасує свою заборону, це буде суперечити політиці деяких її регіональних партнерів. Зокрема, міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив 13 вересня, що, якщо Брюссель не продовжить мораторій, Будапешт вживатиме заходів «на національному рівні».

Читайте також: Свириденко повідомила про початок експорту українського зерна через порти Хорватії

Міністерство сільського господарства Румунії заявило 13 вересня, що ухвалить рішення про наступний крок після рішення Комісії, але додало, що в разі скасування заборони воно має «рішення, які захистять наших фермерів».

Україна стала повністю залежною від альтернативних маршрутів ЄС для експорту зерна після того, як Росія в липні відмовилася від угоди, яка дозволяла транспортувати українське зерно через чорноморські порти.

До війни країни Східної Європи не входили до числа основних імпортерів українського зерна, але минулого року експорт українських зернових та олійних культур до Польщі та Румунії різко зріс, свідчать дані української митниці.